La manía por ingresar a las universidades élite comienza desde la niñez, quizás empujados por los padres, pero en general por un sistema que recompensa al éxito y llama "perdedor" al que no parece adecuarse a los parámetros de la perfección del mundo moderno. En una época donde los jóvenes son expertos en ponerle filtro a la realidad, como explica el gurú motivacional Simon Sinek, las redes sociales parecen mostrar que para todos, menos para uno, la vida es perfecta. Se ven los logros, los grandes momentos, y no se muestra el costado feo, triste y poco glamoroso de la realidad.