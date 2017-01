El impacto de ser criado por un narcisista aún no está bien estudiado a nivel individual y se ha indagado menos todavía a una escala social. Campbell ha escrito más de 100 artículos científicos y tres libros sobre la epidemia de narcisismo, pero admitió que la crianza de los hijos es un agujero enorme en una comprensión científica más concreta del problema. "Rara vez estudiamos el narcisismo de los padres y luego predecimos lo que les pasará a los niños", dijo. Sin embargo, esta falta de investigación formal no significa que no existan ya muchas teorías elaboradas.