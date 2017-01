-Se me hace difícil pensar que ser la Reina Nacional de la Corvina signifique ser cómplice de una sociedad machista y criminal. Hay chicas que en sus pueblos tal vez sueñan con eso y son formas de validación. No hay que ser tan crueles. Y si vamos a condenar eso, bueno, entonces quisiera creer que no le vamos a pagar más a Pampita 10 mil dólares para que vaya a lugares. Tal vez son una bobería los concursos de belleza. Pero no es lo mismo una chica arrastrada de los pelos en Formosa a un prostíbulo que una que durante tres meses va al gimnasio para tratar de ser la Reina del Jamón Crudo no sé dónde. Si no, vamos a terminar viviendo con túnicas y burkas. El problema de la violencia de género es muy serio. Pero hay que atacarlo sin tribuneo.