-No me importa mucho, y tengo el que necesito. Anote. Cobro, para siempre, 709,50 pesos por el Premio Nacional de Literatura y 328,50 pesos como periodista jubilado. Son 1,038 pesos. Me alcanza para comprar un jean, JB, libros, y para salir a comer una vez por mes con un amigo. ¿Para qué más? Usted me dijo antes que soy un sobreviviente. Es cierto. Pero también soy un privilegiado.