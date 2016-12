-Lamentablemente tengo un carácter que todavía no sé dominar y soy muy berraca, impulsiva, te digo lo que pienso y no estoy buscando caerte bien ni caerle bien a la sociedad. Creo que es algo que me ha hecho mantener en un lugar. No es que sea difícil llegarme, pero si encararme. Si me habla un chico en la calle lo más probable es que yo le diga que no.