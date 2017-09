Asimismo, contó que ya no tiene una relación muy cercana con Diego desde que se instaló en la Argentina y no pasa tanto tiempo en Dubai. "Pasa que yo vivo en Buenos Aires y respondo por mis tres hijos. Él no es mi hijo, yo soy el abogado de él", explicó en diálogo con Antonio Laje. "Me resulta imposible el control diario de lo que pueda llegar a hacer", señaló.