"Siempre digo que no hablo de mi familia pero cuando la atacan… Me parece que es un desequilibrado, está diciendo una boludez. Mamá me decía 'nunca en mi vida probé el whisky y a Videla no lo conocí jamás'", dijo Marcela Tinayre en el programa que conduce por la señal KZO, Las rubias + Uno.