"Es jodido: el alcohol es una droga como cualquier otra. Primero te levanta, al segundo día también. Después, si no la podés tomar no levantás nunca. Y entones, la necesitás". Y además de aquella escena con su bebé, su hermano fue otro de los detonantes para ir a Alcohólicos Anónimos. "Un día vino y me dijo: 'Mirá, loco, yo tengo dos hijos, soy feliz, tengo mi familia. Lo único que a mí no me hace feliz es tu problema con el alcohol'. Eso me pegó".