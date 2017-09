Sofía: —Y por ahí una puta te dice que prefiere cog… al tipo desagradable y no servirle la comida. Cada una puede decidir lo que quiere. Es muy respetable lo que piensa la moza y es muy respetable lo que piensa una puta. ¿Por eso moza tiene un nivel de más respeto que una puta? No lo acepto. No acepto que ser moza sea más importante que ser puta. No acepto que la moza se enoje porque comparo el trabajo de ella con la puta porque también comparo el mío, y comparo el tuyo, y comparo el de todos. Para mí no hay diferencia.