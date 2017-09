Si bien reconoció que conversó con sus abogados sobre la posibilidad de iniciarle una demanda, no la iniciaría, pese a que su hija, Marcela Tinayre, y su nieto, Nacho Viale, le insisten para llevarlo a la Justicia porque "están indignados". "Las demandas no valen la pena, no sirven para nada. Son larguísimas, hay que ir a declarar y nunca nadie se retracta", dice Mirtha, casi resignada. "Lo que más me afecta y lo que más daño me hizo es que (Maradona) me deseó la muerte".