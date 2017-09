"Tal vez no se me daba un lugar hasta que yo se lo tuve que plantear al coach", expresó Flor. "La Chipi acá el otro día dijo cosas que no son, como que yo no aceptaba correcciones, cosa que no es cierta porque yo siempre estoy abierta, no soy perfecta, me puedo equivocar, pero prácticamente ni me miraba a los ojos ni me hablaba ni nada, entonces de qué corrección habla", agregó la escultural morocha.