Sergio relató que fue papá a los 18 años y tuvo tres hijos de su primer matrimonio: Brian (31), Lucas (27) y Maia (14). Con mucha tristeza, reconoció que no logró establecer un buen vínculo con uno de ellos: "Yo nunca pude conectar con Lucas que es discapacitado… A la nena me la llevé a Disney, al más grande me lo llevé a Nueva York. Trato de dar todo, pero con Lucas no puedo conectar".