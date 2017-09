Cintia Fritz es la mamá de Lautaro, un chico de 4 años que padece Trastornos del Espectro Autista (TEA) con una modalidad de moderada a severa. Ella maneja un blog en el que cuenta lo que sucede con su hijo. En "La Aventura Diferente", su blog, Cintia expresa lo que pasa con Lautaro y la lee gente de todo el mundo. Infobae se comunicó con ella y contó lo importante que es la contensión y la inclusión en estos casos. Además, opinó sobre lo ocurrido en el colegio San Antonio de Padua diciendo: "No me llama la atención. Es muy complejo. Si lo mirás rápido, decís: 'estas hdp, cómo se les ocurre'. Pero hay muchas cosas en juego. No sabemos lo que pasaba entre ese nene y sus compañeros".