"En medio de la discusión lo tiré al inodoro, tiré el botón, pero ¿podés creer que no se fue?, lo fue a buscar y lo rescató. Me lo puso antes que yo me vaya y ahora lo junté con un par de cosas que dejó, está en el bolsillo de la campera marrón, todavía no lo fue a buscar", recordó Silvina, quien si bien prefirió no hablar de la compañera de Tyago Griffo luego terminó diciendo "es una carmelita descalza", en forma irónica. "Yo lo que tengo que hablar es del Polaco, que es con quien yo tenía la relación, de esta persona no voy a hablar nunca más", concluyó.