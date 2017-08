"A él no lo conozco, pero a ella le deseo lo mejor porque es la madre de mis hijas y, si llega a estar contenta con Facundo, bienvenido sea. No me importa el rubro de él, lo importante es que sea buena gente porque, si prospera, va a tener relación con mis hijas y yo quiero que mis hijas estén rodeadas de buena gente", finalizó Cubero sobre la relación de Nicole Neumann y Facundo Moyano.