"Estamos arrancando por ir a comprar juntos, al mercado, todo muy despacito. Queremos ir muy despacio, con el freno de mano puesto", expresó El Polaco, quien el fin de semana compartió con la modelo durante las presentaciones que hicieron con la obra Abracadabra en Puerto Madryn. Luego, el ex subcampeón del certamen se hizo un espacio para presentar su perfume. "No, me muero con esto", afirmó Marcelo Tinelli, quien se lo hizo probar a Federico Hoppe. "Creo que está 200 pesos", dijo El Polaco sobre la fragancia, para luego explicar que la misma ya se comercializa en todas las perfumerías.