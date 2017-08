"Lo sigo sosteniendo. No voy a dar nombres porque siento que es a nivel no general pero sí, hay favoritismos. De parte de la producción, porque me ha pasado de querer traer determinados objetos para adornar una coreografía y me dicen que no", expresó y, cuando Marcelo Tinelli (57) le preguntó si sentía que a otros sí afirmó: "sí, a muchos".