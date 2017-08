¿Te donó un riñón y te separaste, cómo te separás de una mujer que te donó el riñón?, lo increpó la conductora. "Porque no es que me donó el riñón para que no me separara. Sara es divina, yo la quiero, no podría no quererla, tengo una hija con ella, y voy a verla y a estar con ella toda la vida, de una manera u otra. Ahora, yo no puedo dejar que una cosa así se mezcle en otros ámbitos, no tiene nada que ver", le respondió él.