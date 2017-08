"Desde que nos peleamos que no nos besábamos. Y después tuvimos unas charlas de putearnos, que terminábamos besándonos porque nos pasaba. Era muy gracioso como a veces lo hacía perfecto y otras se zarpaba mal, y al final terminó pasando eso, yo me comí la nariz", agregó entre risas con respecto al final de la coreografía, para luego referirse a su relación con el hijo de Carmen Barbieri (62). "La verdad que tengo puertas abiertas a cualquier relación. También me pasa que comparto mucho tiempo con él y no me di la posibilidad de salir a conocer a alguien, tampoco me dieron las ganas, pero me pasa eso. No descarto a nadie nunca, no es que con alguien terminé tan mal que digo no estaría jamás en mi vida, yo a Fede lo quiero muchísimo", expresó al respecto.