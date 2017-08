Luego de nueve años de relación y tres hijas en común, la modelo y el futbolista se separaron en febrero de este año, aunque la noticia recién se hizo pública en marzo: "Yo vengo con este tema desde el año pasado. Empezaba a sentir que las cosas no estaban bien en mi matrimonio y me costaba muchísimo asumirlas. Me costaba transmitírselas a Fabián. Obviamente que él se daba cuenta que yo me estaba alejando, que me estaba costando responderle como pareja", había dicho ella.