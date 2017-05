Además, señaló que todavía no tiene claro cuáles fueron los motivos que desencadenaron esta crisis: "No tengo en claro el por qué. También me costó mucho asimilarlo porque si pienso en Fabián como hombre, es el ideal: el mejor padre, el mejor compañero, tiene un corazón único, es un hombre sensible, alguien que sabe expresar el amor… Pero también es cierto que las emociones se encienden o se apagan y uno no lo puede controlar. Yo no puedo ser deshonesta conmigo misma. La vida no es apretar un botón y decidir a quien amar. A veces el hombre ideal no es el ideal para uno. Cuando dejas de sentir cosas por la persona que amaste el aceptarlo es un proceso muy duro".