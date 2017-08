"No estaban ni esta persona (Siciliani) ni Adrián en mi mente ni eran parte de mis temas. Pero que toquen a mi marido me molestó porque es un ser humano hermoso. Me sorprende que una persona que no lo conoce hable de su vida laboral cuando no sabe qué hace. Salí a responder porque durante diez años por el cuidado de mis hijos, de la privacidad y de Suar, no dije nada", dijo para explicar los motivos que la llevaron a romper el silencio.