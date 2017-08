Y la última semana, en donde se reflotaron los rumores sobre el supuesto romance entre su ex, Nicole Neumann (36) y Pablo Cosentino (48), no fue la excepción. Sin embargo, Poroto no se hizo el desentendido y contestó todo en una entrevista con Pamela a la tarde, el ciclo que conduce Pamela David (38) por la pantalla de América.