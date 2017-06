En este sentido, al referirse a cómo empezó a conversar con el futbolista, expuso que "se armó una pelota de esto que surgió cuando Rial lo dijo en Intrusos, pasaron 24 horas, y él me mandó un mensaje como para solidarizarse con esta situación que estábamos viviendo. Después me llamó directamente, porque ambos teníamos dudas de que la persona con la que estábamos hablando era el otro, entonces me llamó como para tener la seguridad del que estaba del otro lado", relató. Y continuó que "ahí me dijo que sí por ahí era porque me dio un par de 'likes' en Instagram, pero eso no significa que estamos saliendo".