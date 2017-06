En el programa conducido por Fabián Doman también conversaron con Noelia, al terminar su participación en ShowMatch. "No soy la novia. Lejos estoy de ser la novia. No lo conozco. Nos vimos alguna vez frente a frente. Me pareció muy caballero que me mandara un mensaje. Y después hablamos por teléfono: me llamó porque yo quería comprobar que fuera él. ¿Cómo lo reconocí? ¡Por la voz!", bromeó la integrante del programa Morfi, de Telefe, sobre el característico tono agudo del férreo defensor.