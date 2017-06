Antes de darles su puntaje, la top model afirmó: "Es re incómodo que los participantes nos evaluen a nosotros los jurados, porque el rol no es ése, el rol es venir acá y verlos bailar a ustedes, y lo hacemos con humildad, con respeto. Yo trato de en las devoluciones ser muy específica con lo que no me gusta, porque no pongo puntaje por poner".