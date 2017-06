Por otra parte, en la charla con el Doctor Amor, la ex vedette habló de su relación con Susana Giménez y admitió que durante muchos años la diva estuvo enojada porque no quiso invitarla a su programa: "Cuando me dijeron que tenía algo conmigo, me dio mucho dolor, porque yo como figura la veo, la sigo, la copio, me compro la revista. Me encanta como mujer. Cuando me decían yo sufría y pensaba: 'Qué mala onda, quién le dirán cosas de mí'…".