Marcelo Tinelli dio inicio a una nueva temporada de ShowMatch: “Estoy feliz y en el lugar que amo”

"Gracias a todos por las muestras de afecto, gracias a los que han estado conmigo, me pasaron un montón de cosas en estos cinco meses que no estamos en el aire. Hoy estoy bárbaro, me siento muy bien, estoy feliz y en el lugar que amo que es El Trece, haciendo este programa. Vamos a pasar un año espectacular", dijo Tinelli, respecto a la mudanza de estudio: a partir de este año ShowMatch se emite desde el barrio de Chacarita.