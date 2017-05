La inclusión del ciclo en la categoría Magazine obviamente no pasó desapercibida para Jorge Rial (55), quien mantiene una postura contraria a estas distinciones. "Les quiero contar algo, están dando las ternas de los Martín Fierro y los felicito a ustedes que hacen este programa porque están ternados. Está ternado Intrusos como Mejor Magazine. Voy a decir algo públicamente, lamentablemente no puedo renunciar a la terna porque es al programa, son ustedes, es la producción. Salvo que ustedes también quieran y entonces renunciamos", expresó, dirigiéndose a sus compañeros en el piso, mientras sus panelistas se dividían entre aquellos que apoyaban la moción del conductor y los que no.