Fue el conductor quien primereó al Gerente de Programa del Canal 13. "¿Usted cómo anda? ¿Su vida personal? ¡Hace tanto que no hablamos! ¿Por qué no hablamos en el verano?". "No me llamaste", respondió Suar. "Lo llamé y me daba siempre ocupado", dijo Tinelli, anticipando lo que se venía. "¿Pasó algo?". "Está separado", le recordó Marcelo. "Bueno, eso lo sabe todo el mundo…", se atajó Adrián.