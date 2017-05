"Me llamó por una publicidad. Me dijo que se llamaba Juan, no especificó que era ella. Yo la atendí como a cualquier cliente -contó el hombre, de espaldas a cámara-. Llegué a las dos de la tarde y estuvimos hasta las ocho. Cuando le quise cobrar, enloqueció. Agarró un cuchillo. No me dejaba vestir. Me sacó el celular. Fue horrible lo que viví. Intentó matarme: me apuñaló en la costilla, me cortó la mano y la cara".