"¿Es verdad que discutiste con Facundo Arana?" preguntó La Chiqui, a lo que él respondió: "No. no tuve discusión, pero sé que no me quiere. Yo tengo un compromiso con mi trabajo, para mí es la prioridad. Ya soy grande, tengo 60 años y ya no tengo la fantasía de que me quiera todo el mundo, pero tengo el gusto de tener principios en mi trabajo. Si no se me quiere, yo lo puedo entender. ¿Cómo voy a pretender que se me quiera?" dijo.