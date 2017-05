"Pero entonces, ¿por qué terminaron peleados?", le preguntó Marcela Tauro. "Yo no estoy peleado. Cuando una persona tiene un problema con otra, para poder pelearse del otro lado tiene que haber un ánimo de (querer) pelearse. No ocupa ni un segundo de mi pensamiento. No me jode. Me jodería si hablara de Natalia (Oreiro), Eleonora Wexler, Flor Raggi, gente con que la paso bien. ¿(Griselda) dice que no que quiere? ¡Qué me importa!", declaró Facundo.