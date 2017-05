"Felipe me dijo ya sé lo que me vas a contar, que papá falleció. Martita se larga a llorar y dice qué lástima que no hubo tiempo para quedarnos más. Yo también tuve una infancia dura, tenía una madre enferma sin cura y por eso me propuse que tengan la mejor infancia del mundo. No salgo a ningún lado sin ellos. Son los que más quiero. La que me da más trabajo es Martita porque es igual al padre. Felipe es un santo, vago en la escuela pero le sacás el teléfono y anda", contó.