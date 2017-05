"No la pasé bien, estuve cerca de la muerte. Caerse y levantarse es parte de la vida, estoy contenta de estar firme, salir adelante, tener ganas. Estoy sola pero hay mucha gente que me ha apoyado y me quiere mucho", arrancó diciendo, contenta, la vedette en diálogo con Intrusos apenas salió de Carpe Diem, donde realizó la primera etapa de su tratamiento.