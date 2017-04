"Mirá, no me interesa ni seguir escuchando tu nota de voz. Fuiste el que en la televisión dijo que yo no te dejaba ver a Benjamín en ningún momento. Yo nunca prohibí que veas a Benjamín. Ayer Benjamín te esperaba y yo no lo dije en televisión, lo puse en Twitter", arrancó Gianinna, enojada por el plantón de su papá al hijo que tuvo con Sergio Kun Agüero. El material que la joven le envió a su padre por WhatsApp fue difundido por Jorge Rial en Intrusos, aunque el periodista no dijo cómo llegó a sus manos.