Pablo Rago hizo un diagnóstico alarmante -en su criterio- de la realidad del país. "No estamos mejor que hace dos años… Esa es la verdad. Mi familia no está mejor que hace dos años, yo tampoco. Y soy un tipo afortunado, laburo mucho: termino una película y empiezo otra la semana que viene, no me puedo quejar", consideró el actor en el programa Nosotros a la mañana.