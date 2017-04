"Me va a venir a ver (Adrián Suar). El día del estreno se había quedado con Margarita (la hija que tienen en común). Pero va a venir en cualquier momento, él está ensayando con su obra. Hablé con él, me dejó un mensaje divino para el estreno. Muy a su estilo, me dijo 'subí al escenario y mostrá de qué estás hecha'. Me conoce más que nadie", reveló Griselda en diálogo con el programa Poné la firma.