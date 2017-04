"Lo toman en chiste, porque ir y decir 'este es un falopero' o hablar de un falopero en la tele como han hablado de mí en su momento, como hablan de un montón de gente, de este pibe 'El Chano', me caiga bien o no me caiga bien, pobre no tiene por qué decir nada. Hablar así de alguien me parece que es un bajón. Cualquier persona que opine sobre el otro, sobre un tema tan particular y sobre una enfermedad tan particular como es la adicción que es una enfermedad no tomada en serio. La gente cree que te salís a drogar y estás de joda. No, déjate de joder. La gente que tiene problemas de drogas tiene problemas serios, pierde todo, está sola. Entonces hablar así de la gente es de terror".