Pero entonces, ¿qué le sucede realmente? Porque su padre, Roberto Pettinato, habló de que estaba demasiado delgado, y lo asoció con su intención de parecerse a Michael Jackson. "No nos conocemos demasiado con papá", explicó Felipe en diálogo con Los ángeles de la mañana, y de inmediato volvió a lanzar un chiste. "Título: 'No me conozco con mi padre'. (Roberto) no sabía mucho del tema, se sintió acorralado y dijo: 'No, mi hijo internado por droga, ¡¿de qué están hablando?!, no fue así, es que no come el boludo'. 'Pelotudo', dijo, no boludo. Pero es su forma, y tiene que cuidar su imagen y la imagen de los Pettinato. Y supongo que fue por eso".