Cuando Rosenwasser se presentó en el programa de Jorge Rial, habló de "despecho" debido a que reconstruyó su vida con una mujer más joven. "¡Que haga su vida! -retrucó Raquel-. Yo a la señora no la conozco, no puedo hablar porque no sé quién es. ¡Por supuesto que se puede enamorar! Pero nosotros no teníamos para comer. ¡Nada! ¿Y yo no puedo ser ama de casa? ¿Es cruel ser ama de casa? Me dediqué a mis hijos y a él. ¿Está mal que me dedique a mi familia?". Acto seguido, afirmó que la relación entre Rosenwasser y Valeria, su nueva pareja, se inició cuando ellos todavía estaban juntos; por eso se presentó una demanda por infidelidad. "Tenía una doble vida", denunció.