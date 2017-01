"(Raquel) tomaba y salía a la calle. (Una vez) mi hijo no la deja salir. Llegó la policía. Tres patrulleros, la ambulancia. No la llevaron porque no había un adulto", señaló, y advirtió que sus hijos "están en peligro". Sin embargo, aclaró que no pide la tenencia de los chicos (de 16 y 11 años): "Es una gran madre, una gran mujer, con un problema que puede tener cualquiera (…). Sólo pido que la curen". Y sobre la cuota alimentaria -"Le pasó 1500 pesos por semana, no por mes", Leo reconoció: "Hay un acuerdo firmado que estoy cumpliendo a medias porque enero es un mes duro. Estoy cumpliendo como puedo".