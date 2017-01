En la segunda mitad del programa se presentó el segundo tema, "¿se puede ser hot a cualquier lugar?", con la foto desnuda de Graciela Alfano como disparador. María Fernanda Callejón fue la invitada especial para tratarlo. "Yo tengo 50 años, lo digo no tengo problemas. Y tengo los mejores 50 de mi vida, me miro al espejo y me encanta lo que veo, además de tener una hermosa beba que me inyectó vida y energía".