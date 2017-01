Dos meses fue lo que estuvo en una clínica de la localidad bonaerense de Luján. Hoy, con el tiempo corriendo a su favor, la cosa cambió. "Me siento medianamente fuerte. Estoy atenta y cuando siento un cimbronazo llamo por teléfono", contó en Intrusos, y agregó: "Llegué a dormir 24 horas, no me quería levantar de la cama. Estando en la clínica, me permitían ese día, después los otros era ir a terapia, hablar, hacer cosas".