"¿Yo qué culpa tengo si tiene moretones? No sé ella qué hará. Se habrá golpeado sola, y justo da que concuerda todo y me… Pero desde el día uno me quieren separar, siempre: el representante, éste, el otro. Ya me harta eso", declaró Loan en el programa Desayuno Americano. Y tras resaltar que Charlotte desmintió el mensaje de Alex, y que el noviazgo continúa firme, el mediático apuntó contra su cuñado. "No sé por qué Alex hizo eso. No lo entiendo. Y me cayó como… muy feo. No lo llamé (para aclararlo), no tengo su teléfono. No tengo mala onda con Alex, sólo que no me hablo. Estará celoso porque estoy con la hermana, y él no la ve".