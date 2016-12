En este aspecto, Morla fue muy duro sobre el ninguneo del ídolo pop para con la causa ya que aseveró que no podía venir al país porque "estaba con mucho trabajo, que no puede salir de Canadá y después hace una gira para 46 países. Piensa que en Argentina somos indios que no hay seguridad jurídica, por eso escupe la bandera y nos falta el respeto".