¡Los secretos de una diva! Susana Giménez le mostró su camarín a “La Abuela”

Luego, Susana le mostró sus vestidos y sus -innumerables- zapatos, algunos de ellos aún sin estrenar: "Este taco debe medir diez centímetros más o menos. Es difícil caminar arriba de esto, ¡cada vez me cuesta más! Estoy acostumbrada pero me cuesta un poquito. Ahora me gustan un poco más bajitos. Y acá están los vestidos, nunca sé que me voy a poner".