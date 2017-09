—Yo encaré a "Ofelia" desde otro lugar: ella no desea lo ajeno, sino que siente cómo que la posee el sentimiento y el deseo, pero no porque sea el marido de su hermana. Además está planteado desde un lado romántico porque ellos se conectan desde que se ven por primera vez, y tienen este destino que no pueden evitar. Y está el tema de las hermanas, que también son tan distintas y cómo una goza a través de la otra, la que no puede sentir por lo menos tiene placer cuando la ve sentir a la otra. Esos lazos los que son muy fuertes. No sé si hay una cosa porque es el marido de mi hermana, y lo deseo, sino que se da así.