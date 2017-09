"No me arrepiento de nada. Las emociones te atraviesan", advirtió la actriz, quien respondía el reportaje como protagonista de la película Desearás a la mujer de tu hermana. "Trato de no sentirme culposa de nada, ni de juzgarme mucho. Hago lo mejor que puedo en cada una de las situaciones, inclusivo en las que traen el dolor más desgarrador. Y lo que pasó, ya pasó. Hay que seguir viviendo".