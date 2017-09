En medio de la guerra judicial, Maradona publicó un video en su cuenta oficial de Facebook en el que manifestó su apoyo a su abogado y apuntó contra su ex mujer y sus hijas. "En medio de las críticas a mi amigo y abogado Matías Morla, les digo que no me voy a borrar. Yo siempre doy la cara. Él lucha contra los que me robaron, caiga quien caiga. No sé dónde está el problema. Si no tienen nada que ocultar, que vayan al juzgado… ", aseguró.